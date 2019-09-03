Toplu sözleşmelerde sıra özel sektörde
KAMUDA işçiler ve memurlarla yapılan Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, sıra özel sektör Toplusözleşme görüşmelerine geldi.
Metal sektörü pazarlıklar için masaya oturmaya hazırlanırken, tekstil sektöründe ise grev kararları fabrikalara asılıyor.
111 BİN ÇALIŞAN
Metal sektöründe Eylül 2019-2021 dönemini kapsayacak olan Toplusözleşme görüşmeleri için taraflar arasında görüşme trafiği önümüzdeki haftalarda başlayacak. Toplam 111 bin işçiyi ilgilendiren Toplusözleşme görüşmeleri için, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile masaya oturacak olan Türk Metal Sendikası’nın başlangıç teklif paketini de bu hafta açıklaması bekleniyor. Yapılacak görüşmeler Renault, Tofaş, Ford, Man, Mercedes, Arçelik, Bosch’un içinde bulunduğu birçok büyük sanayi kuruluşunu kapsayacak. Son yapılan Toplusözleşmede ise, sosyal haklar hariç ortalama yüzde 24.63 zamda anlaşılmıştı.
10 EYLÜL’DE GREV
Tekstil sektöründe ise, Toplusözleşme görüşmeleri tıkandı. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile yürütülen grup Toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine TEKSİF grev kararı aldı. Grev için tarih 10 Eylül olarak belirlendi. Grev kararı Altınyıldız Tekstil, Bahariye Mensucat, Karsu Tekstil, Kordsa Teknik Tekstil gibi şirketleri kapsıyor. 10 bin civarındaki işçiyi ilgilendiren Toplusözleşmelerde işçiler enflasyon oranında zam talep ederken, işverenler ise yüzde 3 artı 3 zam teklifi yaptı. Borsaya açık şirketler de, grev kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmeye başladı.
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