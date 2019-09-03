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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Toplu sözleşmelerde sıra özel sektörde

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Toplu sözleşmelerde sıra özel sektörde

KAMUDA işçiler ve memurlarla yapılan Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, sıra özel sektör Toplusözleşme görüşmelerine geldi.

Metal sektörü pazarlıklar için masaya oturmaya hazırlanırken, tekstil sektöründe ise grev kararları fabrikalara asılıyor.

111 BİN ÇALIŞAN

Metal sektöründe Eylül 2019-2021 dönemini kapsayacak olan Toplusözleşme görüşmeleri için taraflar arasında görüşme trafiği önümüzdeki haftalarda başlayacak. Toplam 111 bin işçiyi ilgilendiren Toplusözleşme görüşmeleri için, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile masaya oturacak olan Türk Metal Sendikası’nın başlangıç teklif paketini de bu hafta açıklaması bekleniyor. Yapılacak görüşmeler Renault, Tofaş, Ford, Man, Mercedes, Arçelik, Bosch’un içinde bulunduğu birçok büyük sanayi kuruluşunu kapsayacak. Son yapılan Toplusözleşmede ise, sosyal haklar hariç ortalama yüzde 24.63 zamda anlaşılmıştı.

10 EYLÜL’DE GREV

Tekstil sektöründe ise, Toplusözleşme görüşmeleri tıkandı. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile yürütülen grup Toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine TEKSİF grev kararı aldı. Grev için tarih 10 Eylül olarak belirlendi. Grev kararı Altınyıldız Tekstil, Bahariye Mensucat, Karsu Tekstil, Kordsa Teknik Tekstil gibi şirketleri kapsıyor. 10 bin civarındaki işçiyi ilgilendiren Toplusözleşmelerde işçiler enflasyon oranında zam talep ederken, işverenler ise yüzde 3 artı 3 zam teklifi yaptı. Borsaya açık şirketler de, grev kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmeye başladı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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