Toplu sözleşmede zam oranı %25

Yıl sonu yaklaşıyor ve çalışanın gündemi maaş zammı. Araştırmalar enflasyon oranında zam yapılması beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor ama ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde zam oranlarının oldukça düşük olduğu da bir gerçek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayı enflasyonu yüzde 25.24, hükümetin Yeni Ekonomi Programı da yıl sonu için yüzde 20.8 enflasyon öngörülüyor. Asgari ücret zammı için de aralıkta görüşmeler başlayacak. Ancak öyle bir kesim var ki daha 2019 yılı başlamadan zam oranlarını belirlemeyi başardı. Sendikalı işçiler yaptıkları toplu sözleşmelerle en düşük enflasyon oranı kadar zamma imza atarken çoğu işçi seyyanen artış da sağladı. İşte sendikalı işçilerin 2019 zamları:

THY Teknik, Özçelik İş Sendikası: Yaklaşık 8 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 3 yıllık dönemi kapsayacak ve çalışanların ücretlerine enflasyon oranında artış gerçekleştirilecek. Artışa ek olarak düşük ücretli iş gruplarına 100 ila 150 TL’lik seyyanen artış sağlanırken, diğer taraftan sendika üyesi tüm çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL net ek ödeme yapılacak.

Kocaeli Belde AŞ, Hizmet-İş Sendikası: 1200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan anlaşmayla personele sosyal haklar dahil yüzde 31 zam yapıldı. 2 yıl süreli toplu sözleşmeye göre 1. yıl ücretlerde ortalama yüzde 15.30, sosyal haklarda da yüzde 15.30 zam yapıldı. 2 yıl içinde ücretlere, 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesi ile 3 çocukla sınırlı her çocuk için her ay 40 TL’lik çocuk yardımı, her ay 60 TL yakacak yardımı, ilkokul öğrencilerine 135 TL, ortaokul öğrencilerine 145 TL, lise öğrencilerine 160 TL, yüksekokul öğrencilerine de 200 TL olmak üzere öğrenim yardımı, Ramazan ve Kurban bayramlarında 120’şer TL bayram yardımları, 366 TL izin yardımı, her yıl 30 günlük ikramiye verilecek.

Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Birleşik Metal İş Sendikası: İki yıllık imzalanan sözleşmelerde sendika üyesi metal işçisi ilk 6 ay için yüzde 24 zam aldı. EMİS İşletmelerine bağlı 15 fabrikada Birleşik Metal İş üyesi yaklaşık 3 bin işçi çalışıyor. Yapılan anlaşma ile, ücretlerde ilk 6 aylık dönem için yüzde 24 ücret artışı yapıldı. Bu oran ortalamada net 900 lira zam anlamına geliyor. İkinci ve dördüncü altışar aylarda enflasyon oranında ücret artışı yapılırken, ücret zamları üçüncü altı aylık dönemde enflasyon artı 2 puan şeklinde uygulanacak. Sosyal haklarda sözleşmenin birinci yılında yüzde 35 artış yapıldı.

Bekaert İzmit, Birleşik Metal İş: Bu işyerinde, ücret ve benzer nitelikli parasal ödemelerin toplamı olarak net 1000 TL gelir elde edildi. İşçiler bu toplu sözleşme ile bir önceki aya göre aylık net 1000 TL daha fazla gelire sahip olacak. Bu gelir ilk 6 aylık dönem için. Ayrıca, sosyal haklarda da yüzde 30 oranında artış sağlandı.

İBB, Hizmet-İş ve Öz Gıda-İş: İETT ve 7 İBB iştirakinde çalışan 12 bin 850 işçiyi kapsayan toplu sözleşmeyle yüzde 14 zam yapıldı. Ek ödeneklerle artış yüzde 16’yı buluyor. Daha düşük gelirli birimlerde artışlar yüzde 20’ye çıkıyor.

DELPHİ, Birleşik Metal İş: 1000 kişi çalışıyor. Yapılan toplu sözleşme ile ilk 6 aylık dönem için ortalamada net 830 TL ücret artışı sağlandı. 6 aylık dönem için alınan bu tutar yüzde 25.5 oranında zamma denk geliyor.

Mahle Motor, Birleşik Metal İş: 600 kişi çalışıyor. Ortalamada net 900 TL ücret artışı sağlandı. Bu tutar bir yıllık dönem için yüzde 30 oranında zam demek.