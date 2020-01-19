Toplu sözleşmede süreç hızlandı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise yarın için, Türk Metal’i görüşmeye davet etti. MESS’in bu görüşmede yeni teklifini sunması bekleniyor.



SON TEKLİF YÜZDE 8



Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens ve TOFAŞ’ın da aralarında olduğu 186 iş yerini kapsayan metaldeki toplu sözleşme görüşmeleri, 9 Eylül’den bu yana sürüyor. Türk Metal Sendikası masaya 6 ay için yüzde 26 zam talebiyle otururken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise yüzde 34 talep etti. MESS’in başlangıç önerisi de ilk 6 ay için yüzde 6 olurken, geçtiğimiz günlerde teklifini revize ederek yüzde 8’e çıkardı ve işçi sendikalarından adım atmasını istedi. MESS’ten yapılan açıklamada, “İşçi sendikaları yüzde 26’dan yüzde 34’e varan ücret zamları talep ediyor. Bu oran, enflasyon artışına ek olarak yüzde 20 ile 28 arasında artış yapılması anlamına geliyor. Kamu zamlarının 10 katı, 6 aylık enflasyonun ise 5 katı oranında ücret zammı isteniyor. İşçi sendikalarının bu gerçekleri değerlendirerek tekliflerini gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz” denildi.



HALUK LEVENT’Lİ MİTİNG



Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine eylemlere başladıklarını belirtti. ilk olarak fazla mesaileri kaldırdıklarını, ardından da yürüyüşler ve toplu basın açıklaması eylemleri yaptıklarını anlatan Kavlak, bugün ise Bursa’da büyük bir miting planladıklarını kaydetti. Haluk Levent’in de katılacağı ve konser vereceği mitinge 100 bin civarında katılım olması bekleniyor.



Türk-İş Başkanlar Kurulu da, Türk Metal’e destek için dün Bursa’da toplandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Mitinge de katılarak sendikamıza desteğimizi göstereceğiz. Ayrıca çalışma hayatının tüm sorunları için de bir araya gelmiş olacağız. Vergi adaletsizliği, kayıtdışılık, taşerondaki işçilerin sorunlarının hepsi için bir kez de Bursa’dan sesleneceğiz” diye konuştu.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

TÜRK Metal Sendikası, ilk 6 ay için yüzde 26.28 zam, tamamlayıcı sağlık sigortası hakkının eşlere de verilmesi, dini bayramlarda çalışmanın dört yevmiyeye yükseltilmesi ve yüzde 10 olan gece çalışma tazminatının yüzde 15’e çıkartılmasını ve çalışanların anaokulu çağındaki çocuklarına yardım verilmesini istiyor. MESS ise, yüzde 8 zammın yanı sıra, toplu sözleşmenin üç yıllık olmasını, esnek çalışma modellerinin uygulanmasını ve deneme süresinin 4 aya çıkarılmasını talep ediyor.