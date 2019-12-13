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Ekonomi
AA
13.12.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Toplanan inek sütü miktarı ekimde azaldı

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Toplanan inek sütü miktarı ekimde azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 753 bin 569 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 2,7 azalarak 753 bin 569 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmelerince gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 6 azalışla 127 bin 869 tona düştü.

Aynı dönemde, inek peyniri üretimi ise yüzde 4,7 artarak 57 bin 826 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 67,2 azalışla 474 tona geriledi.

Yoğurt üretimi 98 bin 305 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Ayran üretimi de 67 bin 98 tonla aynı dönemde yüzde 7,6 artış gösterdi.

Ekimde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarken, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise yüzde 2,6 azaldı.

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