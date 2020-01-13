Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı kasımda yıllık bazda yüzde 5,2 azalarak 727 bin 917 ton oldu.

Söz konusu dönemde, ticari süt işletmelerince gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 2,2 azalışla 128 bin 733 tona düştü.

Aynı dönemde, inek peyniri üretimi de yüzde 1,2 azalarak 54 bin 230 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 84,5 azalışla 225 ton olarak kayıtlara geçti.

Yoğurt üretimi yüzde 2,6 artışla 89 bin 410 ton olurken, ayran üretimi de yüzde 6,8 yükselerek 61 bin 747 tona ulaştı. Kasımda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,3, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise yüzde 1,7 azaldı.