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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Toplanan inek sütü miktarı azaldı

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Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 777 bin 969 ton inek sütü toplandı. toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 365 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 439 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 301 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Yoğurt üretimi 107 bin 264 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı.

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