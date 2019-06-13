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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.06.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Toplanan inek sütü miktarı açıklandı

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Toplanan inek sütü miktarı açıklandı

Ticari süt işletmelerince Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 138 bin 731 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.

İnek peyniri üretimi 59 bin 612 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 13 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azaldı.

Yoğurt üretimi 99 bin 309 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Ayran üretimi ise 61 bin 430 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalış gösterdi.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

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