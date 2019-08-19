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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.08.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Toplam ciro yüzde 12,3 arttı

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Toplam ciro yüzde 12,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisin açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 13,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,5 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 26,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 15,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 22,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

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