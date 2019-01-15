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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Toplam ciro endeksinde artış

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Toplam ciro endeksinde artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,3 düştü.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksindeki azalış, geçen yılın kasım ayında, Kasım 2017'ye göre yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 17,1 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşüş görüldü.

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