'Topkapı Sarayı'nda 2 milyon rekoru
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ‘Dünya Turizm Günü’ dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Topkapı Sarayı’nda turistlerle bir araya geldi.
Etkinliğe katılan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, restorasyonu tamamlanan Hünkar Hamamı ve Valide Sultan Hamamı ile restorasyonu devam eden Cariyeli Taşlığı, basın mensuplarına gezdirildi. Bağlıkaya, “Turizm insanlara hoş vakit geçirtmektir. Bu vesileyle bu günü turistlerle geçirelim dedik. Tüm sektörün turizm gününü kutluyorum”dedi. Topkapı Sarayı’na son 10 ayda 2 milyonu aşkın ziyaretçi geldiğini belirten Küçükaşçı da, “Bu Topkapı Sarayı’nın son zamanlardaki en yüksek ziyaretçi sayısı. Topkapı Sarayı’nda tarihinde görülmemiş şekilde restorasyon faaliyeti var. Yaklaşık yıllık 350 milyon liralık bir harcama yapmak suretiyle, büyük bir çabayla restorasyonumuzu bitirmeye çalışıyoruz” dedi.
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