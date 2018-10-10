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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Tokyo olimpiyatlarının maliyeti 25 milyar doları bulacak

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Tokyo olimpiyatlarının maliyeti 25 milyar doları bulacak

Ulusal Denetim Kurulu raporuna göre yalnızca olimpiyatlara hazırlık için yapılacak harcamalar 25 milyar dolara yaklaşacak

JAPONYA'nın 2020 yılında Tokyo'da düzenleyeceği Yaz Olimpiyat Oyunları'nın maliyetinin 25 milyar doları aşacağı bildirildi.

Japon Ulusal Denetim Kurulunun yayınladığı raporda, ülkenin sadece olimpiyatlara hazırlık için 25 milyar dolara yakın harcama yapacağı tahmininde bulunuldu. Kurul, organizasyonun nihai maliyetinin bu rakamın üzerinde olmasının beklendiğini belirtti.     

Tokyo'nun adaylık başvurusu yaptığı 2013 yılında, organizasyonun ülkeye maliyetinin 7,3 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.     

Ulusal Olimpiyat Komitesi de aralık ayında yaptığı açıklamada olimpiyat bütçesinin 11,9 milyar dolar olacağını ifade etmişti. Bunun 5,3 milyar dolarının organizasyon komitesi ve Tokyo Belediyesince ortaklaşa karşılanacağı, merkezi hükümetin de 1,3 milyar dolar katkı sağlayacağı kaydedilmişti.     

Tokyo Valisi  Yuriko Koike, bir ay sonra  yaptığı açıklamada, şehrin "olimpiyatla doğrudan ve dolaylı ilgili ihtiyaçlardan ötürü" 7,2 milyar dolar ilave ödeneğe ihtiyaç duyacağını işaret etmişti. Böylece hazırlıklar için öngörülen toplam maliyet 19,1 milyar dolara çıkmıştı.     

Ulusal Denetim Kurulunun hazırladığı yeni raporda merkezi hükümetin üstleneceği meblağı 1,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi.     

Bu durumda toplam hazılık bütçesi 25 milyar dolara yaklaşıyor.     

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