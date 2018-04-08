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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.04.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 24 Nisan'da başlayacak -

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TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 24 Nisan'da başlayacak -

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan'da başlayacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının tarihi ve koşullarının belirlendiğini dile getiren Turan, bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurguladı.

Turan, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek." dedi.

"SON BAŞVURU TARİHİ 18 MAYIS"

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini kaydederek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." diye konuştu.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Turan, kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını belirterek, yaz aylarında indirim kampanyası yapıldığında çok sayıda vatandaşın köyünde, tatilde olduğunu, bunun için indirim kampanyasını bahar ayında yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını hatırlatan Turan, 950 milyon 767 bin liralık borcun kapatıldığı bilgisini verdi.

Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.

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