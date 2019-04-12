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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.04.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

TOKİ’nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

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TOKİ’nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi için başvurular 621 bin 513’e ulaştı. 6 Martta başlayan talep toplama ve başvuru süreci 19 Nisan tarihinde sona erecek.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla alınan başvurularda 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti ödeniyor. 4 ayrı kategoriye ayrılan başvuru sürecinde normal vatandaşların talepleri 6-25 Mart tarihleri arasında alındı.

BAŞVURU SIRASI ŞEHİT AİLELERİNDE

Emeklilerin talepleri 26 Mart-5 Nisan tarihleri arasında toplanırken, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlar için ise 8 Nisan'da başlayan başvuru süreci ise bugün (12 Nisan) tamamlanıyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için başvuru süreci ise 15 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da sona erecek.

YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Projenin başvuru şartları arasında ilk sırada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. 2+1 konutlara 25 yaşını dolduranlar, 3+1 konutlara ise 18 yaşını tamamlayanlar başvurabiliyor. Ayrıca hane halkı adına yalnızca tek başvuru yapılabiliyor, yani kişi kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabiliyor. Diğer şartlar ise şöyle: "Bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek, daha önce TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira gelire sahip olmak."

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Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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