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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

TOKİ'nin Sincan konut kurası yarın yapılacak

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TOKİ'nin Sincan konut kurası yarın yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 401 evin kurası yarın gerçekleştirilecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları devam ediyor. 

Bu kapsamda Ankara Sincan Saraycık projesinde yer alan 2 bin 401 konutun kurası yarın saat 11.00'de Sincan Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 

Başvuruları 6 Mart-19 Nisan'da yapılan konutların bin 551'i alt gelir, 850'si orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. 
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. 

Alt gelirli vatandaşlara yönelik 2 1 nitelikte bin 551 konut, 142 bin lira bedel ve 475 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3 1 nitelikte 850 konut ise 209 bin lira bedel ve bin 928 lira taksitle satışa sunulmuştu. 

Ayrıca 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00'de Sincan Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. 

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