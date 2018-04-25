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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

TOKİ Kayaşehir kura sonuçları liste halinde açıklandı! İşte isim listesi

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TOKİ Kayaşehir kura sonuçları liste halinde açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ Kayaşehir kura sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. Toplam 605 konutun satışı için gerçekleştirilen kura çerçevesinde, 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 evler sahiplerini buldu. 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen kura çekilişi, 3 saatin sonunda belirlendi. TOKİ, kura çekilişini canlı olarak sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. İşte, TOKİ Kayaşehir kura sonuçları ve detaylı bilgiler

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2-11 Nisan 2018'de başvuruları alınan yatay mimari ve mahalle konseptiyle geliştirilen İstanbul Kayaşehir Projesi'nin kuraları çekildi. Aşağıdaki linklerden kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Kura Sonuçları (1+1)
Kura Sonuçları (2+1)
Kura Sonuçları (3+1)
Kura Sonuçları (4+1)

Çekilişin canlı yayınını aşağıda bulunan videodan izleyebilirsiniz;

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, toplam 605 konutun çekilişinin yapıldığı kurada, ilk olarak 262 şehit ailesi ve gazilerin konutları verildi. Ardından engelli başvurusundan öncelikli hak sahiplerinin konutları belirlenirken, geriye kalan engelli vatandaşlar ise 15 bin 232 kişilik listeye dahil edilerek kura çekilişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin nitelikli sosyal konut üreten dost eli bir kuruluş olduğunu belirtti.

TOKİ'nin, insanların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurduğunu, onlarca konut projesini hayata geçirdiğini bildiren Turan, "Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak." değerlendirmelerini yaptı.

Engelli vatandaşlar, şehit aileleri, maluller ve emeklilere yönelik konut üretimine de devam ettiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra yıllardır toplumun dezavantajlı kesimlerine de yüksek bir hassasiyetle hizmet vermeye devam

ediyoruz. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere engelli ve emekli vatandaşları dost eli anlayışıyla ev sahibi yapma gayreti içindeyiz. Kayaşehir'de sadece TOKİ'nin ürettiği konutlarda oturacak kişi sayısı yaklaşık 100 bin civarında olacak. Kurası çekilen yeni projemiz ise TOKİ'nin yatay mimari ve mahalle konseptinde gerçekleştirdiği bir projedir. 'Mahalle konsepti' dediğimiz farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiği, dükkanları, bisiklet yolları, spor alanları, meydanları, kafeleri, restoranları ve camilerin bulunduğu doğal yaşam alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca, bu projede vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuştur."

Toplam 605 konuta 10 gün içinde 16 bin 161 başvuru yapıldığını aktaran Turan, bu başvuruların içinde 667 engelli vatandaşın ve 262 şehit ailesinin bulunduğunu bildirdi.

Turan, "Biz gönülden isterdik ki, bu kuraları çekmeyelim ve müracaat eden bütün vatandaşlarımıza konut verelim. TOKİ olarak, vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. İnşallah bir başka projede onları da ev sahibi, mülk sahibi yaparız." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin, devletin genel bütçesinden pay almadan kendi geliştirdiği bir sistemle sosyal konut üreten bir kurum olduğunu vurgulayan Turan, "Konutların hayırlı olmasını diler, sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde oturmanızı temenni ederim." ifadesini kullandı.

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