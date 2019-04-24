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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

TOKİ’nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

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TOKİ’nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı. Vatandaşların yüzde 77’si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya 8 bin 735 kişi başvurdu. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmı ödemeler hariç 7 bin 400 vatandaş, 455 milyon 244 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı.

Borcunun tamamını kapatamayan bin 335 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 54 milyon 278 bin TL’lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56’sı 395 milyon 197 bin TL’lik borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL’si piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı. Vatandaşlar toplam 509 milyon 523 bin TL’lik borcunu ödedi. 

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