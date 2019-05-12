TOKİ'nin 50 bin yeni konutu için kuralar çekildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekim törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada bin 353 konutun kurasını çekeceklerini belirterek, "Bugün hep birlikte TOKİ Başkanlığımızca toplam 2 bin 974 konut inşa edeceğimiz alanda bin 353 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Şimdiden hak sahibi kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Konyamız hızlı bir kentleşme yaşadı, hala yaşıyor. Bunun sonucu olarak Konyalı kardeşlerimizin de ihtiyaçları artıyor, farklılaşıyor ve çeşitleniyor. Bu şehirde yetişmiş bakanlar olarak, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla bu ihtiyaçlara aciliyet sırasına göre cevap vermek en büyük vazifemiz. Bilhassa dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmek elzem. İşte bugün de bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz" dedi.

2023 YILINA KADAR 250 BİN SOSYAL KONUT

"Yatay mimariyle yükselen Türkiye" sloganıyla 2023 hedefleri doğrultusunda 250 bin sosyal konut yapacaklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"2019 yılı için 50 bin sosyal konut kampanyamız, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. 67 ilde 140 projede gerçekleştirilecek bu konut kampanyasına 636 bin 737 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu da 12 kattan fazla başvuru yapıldığını gösteriyor. Ardıçlı'da bakanlığımıza bağlı TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 4 Mart'ta protokol imzalamıştık. Konutlarımızın yüzde 40'ını şehit ailelerine, engellilere ve emeklilere ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 kat olacak ve yatay mimari esas alınacak. Eski Konya stadının bulunduğu yere yani 104 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Ayrıca Alaaddin Tepesi'nin etrafında bulunan tüm binaların cephelerini ve tabelalarını iyileştirmek suretiyle tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. "

TOKİ’DEN KONYA’YA 21 BİN 871 KONUT

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, kura töreninde yaptığı konuşmada idarenin son 16 yıl içinde 842 bin 324 konut ve 14 bin 703 sosyal donatı rakamına ulaştığını belirterek, “Konut üretimi konusunda en çok yatırım yaptığımız ve önem verdiğimiz illerin başında Konya gelmektedir. TOKİ tarafından son 16 yıl içinde Konya il genelinde inşa edilen konut sayısı 21.871’dir. Ayrıca biri 600 yataklı, diğeri 500 yataklı olmak üzere toplam 1.735 yataklı 13 hastane, 4 sağlık ocağı, 29 adet ilkokul, orta ve lise, 1.286 öğrenci kapasiteli yurt/pansiyon, üniversite binaları, 29 ayrı yerde ticari iş yeri binaları ve 19 cami gibi çok sayıda sosyal donatı ve hizmet binaları inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. TOKİ olarak şimdiye kadar Konya’da yaptığımız ihalelerin bedeli yaklaşık 2 milyar 695 milyon TL’dir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Millet Bahçeleri projesi kapsamında da Konya’nın 5 ilçesinde Beyşehir, Seydişehir, Karapınar, Ereğli ve Sarayönü’nde Millet Bahçeleri yapımı için proje hazırlıklarımız başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Bulut, 50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında Konya’ya ilk etapta 2 bin 979 konut inşa edileceğini kaydederek, “Bugün huzurlarınızla Ardıçlı projesinde 554, Beyşehir’de 405, Yunak 2. Etap'ta 94 ve Karapınar’da 300 sosyal konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecektir. Bu konutlar için toplamda 24 bin 426 başvuru olmuştur. Akören 3. Etap, Hadim 2. Etap, Hüyük 2. Etap ve Ardıçlı 554 konutlarının hak sahipleri belli olduğu için buralarda sadece konut kuraları çekilecektir. Ardıçlı konutların 375 adedi 2+1, 179 adedi 3+1 büyüklüğündedir. Proje yatay mimari esasına göre planlanmış olup zemin artı 3 kat olacaktır. Bu projenin ve Konya’ya yapılan diğer projelerin hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni eder, Ramazan ayınız mübarek ve hayırlı olmasını dilerim” açıklamasında bulundu.