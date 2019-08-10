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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

TOKİ'den başkentte açık artırma usulüyle arsa satışı

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TOKİ'den başkentte açık artırma usulüyle arsa satışı

TOKİ, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi'nde 48 bin 354 metrekarelik iki arsayı, açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa, toplam 299 milyon 996 bin 510 lira muhammen bedel ve yüzde 25 peşin olarak satılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi'nde 48 bin 354 metrekarelik iki arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, satışa sunulan arsalar için açık artırma müzayedesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara merkez binasında yapılacak.

Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa, toplam 299 milyon 996 bin 510 lira muhammen bedel ve yüzde 25 peşin 48 ay vadeli olarak satılacak.

Satışa sunulan iki arsa, Çankaya Çukurambar mevkisinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde Eskişehir ve Konya otoyolunun yakınında, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunuyor.

Toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunan arsa, ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması ve merkezi konumu itibarıyla alıcılarına büyük avantaj sağlayacak.

500 BİN LİRA KATILIM TEMİNATI ÖDENECEK

Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde arsaların her biri için ayrı ayrı 500 bin lira katılım teminatı ödeyecek.

Satışa sunulan iki arsa KDV'den muaf olacak, vade süresince üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar, altı ayda bir en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.

Satış şartnameleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgi TOKİ'nin Emlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek. 

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