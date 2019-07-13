TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den açık artırma ile konut satışı
GeriEkonomi TOKİ'den açık artırma ile konut satışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
13.07.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da 117, Manisa'da 50, Balıkesir'de 64 ve Bursa'da 36 konutu açık artırma ile satacak.

İstanbul Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut, Başakşehir Kayaşehir'de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Alıcılar İstanbul'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunuluyor.

BURSA'DA 36 KONUT

İnşaatı tamamlanan evler 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Bursa'da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10'u İznik'te, 4'ü Orhangazi'de, 21'i Osmangazi'de biri de Hamitlerde bulunuyor. Bursa'daki konutlar ise yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak. Ayrıca, Balıkesir'de 64 konut, Manisa Yunusemre'de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Balıkesir'deki konutlar yüzde 50 peşin, 60 ay vade, Manisa'daki konutlar ise yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular/teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Açık artırma 30 Temmuz Salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde saat 13.00'de gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye bunları bekliyor! Boyları 5 metreyi aştı
2300 yıllık kalıntılar bulunuyor! Yerli yabancı binlerce kişi akın ediyor
Türkiye için ilk kez yapıldı! En değerliler belli oldu
Turizm sezonu bitiminde başlayacak: Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek