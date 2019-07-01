TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayın ile ekran belirleniyor!
TOKİ Tuzla kura çekilişi, 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda tamamlanacak olan TOKİ Tuzla kura çekilişi sonrası sonuç sorgulama ekranı kamuoyu ile paylaşılacak. Yaklaşık 60 bin başvurunun 2+1 ve 3+1 evler için kura çekilişinin öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor. İşte, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını ve detaylı bilgiler
TOKİ Tuzla kura çekilişi, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Başvuruda bulundukları evler için kura çekilişini canlı yayında izleyecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayınla nasıl izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler ve çekilişe dair bazı detaylar
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI
TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayın ile kurumun resmi Facebook ve Twitter hesapları üzerinden izlenebilecek. Saat 10.00'da başlayacak olan kura çekilişini salondan izlemek de mümkün olacak.
Canlı yayın başladığında sayfamıza eklenecektir.
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