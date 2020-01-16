TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu!

Toplamda 1 milyon 137 bin 982 başvurunun yapıldığı TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için sözleşmeler, kura sonuçları açıklamasının ardından imzalanacak. İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve 81 il için gerçekleştirilecek kura çekimi hakkında bazı bilgiler

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasına göre şubat ayında gerçekleşecek. Tam tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

HER YIL 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU YAPILACAK

Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.