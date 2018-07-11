TOKÄ° Silivri konutlarÄ±nÄ±n kurasÄ± Ã§ekildi

TOKÄ° Silivri konutlarÄ±nÄ±n kurasÄ± çekildi
TOKÄ° tarafÄ±ndan Ä°stanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaÅŸlar iÃ§in satÄ±ÅŸa sunulan bin 356 konuttan 2 1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi.
TOPLU Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TOKÄ°) tarafÄ±ndan Ä°stanbul Silivriâ€™de dar ve orta gelirli vatandaÅŸlar iÃ§in satÄ±ÅŸa sunulan bin 356 konuttan 2 1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi.
BaÅŸvurularÄ± 18-29 Haziran'da yapÄ±lan bin 356 konutun 934 adedi "alt gelir grubu", 422 adedi ise "orta gelir grubu"nda bulunan vatandaÅŸlara yÃ¶nelik satÄ±ÅŸa sunulan Ä°stanbul Silivri'deki TOKÄ° konutlarÄ±nÄ±n kura Ã§ekimi KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi konutlara toplam 20 bin 101 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. Dar gelirli vatandaÅŸlara sunulan 2 1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. Orta gelirli vatandaÅŸlara sunulan 3 1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.Â
Projede emekli vatandaÅŸlara yÃ¼zde 25 kontenjan ayrÄ±ldÄ±. "Alt gelir grubu"nda satÄ±ÅŸa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaÅŸlara ayrÄ±ldÄ±. Emekli vatandaÅŸlara ayrÄ±lan 234 konuta ise 2 bin 933 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.Â
Åžehit yakÄ±nÄ± ve gazilerden 28, engelli vatandaÅŸlardan ise 894 baÅŸvuru gerÃ§ekleÅŸti.Â
Kura Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda kendilerine daire Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸadÄ±. Bin 356 konuttan kalan 3 1 nitelikli 422 konutun kurasÄ± ise yarÄ±n yapÄ±lacak.Â
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