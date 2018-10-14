Merakla bekleniyordu... Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

AtakÃ¶y sahilindeki tek yeÅŸil alan olan, PadiÅŸahlarÄ±n kahve iÃ§tiÄŸi tarihi Baruthane Kulesinin de iÃ§inde bulunduÄŸu 60 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi Ã¼zerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKÄ°, Baruthane arazisini, gÃ¼nÃ¼birlik turizm ve rekreasyon alanÄ± olarak ilan etti.

BakÄ±rkÃ¶y AtakÃ¶yâ€™de Baruthane olarak bilinen tarihi alan iÃ§in 1991 yÄ±lÄ±nda verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alÄ±nan imar izniyle mevcut yapÄ±laÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildi. Tarihi Baruthane binalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu alan, 2010 yÄ±lÄ±nda imar izniyle ihale edildi.

Tarihi arazi Ã¼zerindeki inÅŸaat planÄ± iptal eden TOKÄ°, araziyi Millet BahÃ§esi yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine 25 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±. TOKÄ° ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi arasÄ±nda imzalanan protokolle Millet BahÃ§esi olarak yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan araziye iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

Eski Ä°stanbul'un en bilinen ve en gÃ¶zde plajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± arazi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla devam ediyor. Arazi Ã¼zerinde bulunan kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klar da aslÄ±na uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kÄ±sÄ±m ise rekreasyon alanÄ± olarak deÄŸerlendirilecek.

Â

Proje alanÄ±nda ayrÄ±ca, vatandaÅŸlarÄ±n sosyal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapÄ±lacak. AyrÄ±ca, Millet BahÃ§esi dÄ±ÅŸÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 3 kilometrelik sahil de vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ± bir alan olacak.

Ä°stanbul AtakÃ¶y Millet BahÃ§esi projesinin tamamlanmasÄ±yla Ä°stanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeÅŸille buluÅŸacak.

Baruthane Millet BahÃ§esi projesiyle gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan ender OsmanlÄ± Baruthane yapÄ±larÄ±ndan birisi olan ve 1. Derece koruma grubunda bulunan Baruthane binalarÄ± ayakta kalan Ã§evre duvarlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan ancak atÄ±l halde bulunan alanlar da Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n yeÅŸil alan ihtiyacÄ±na hizmet edecek. Park alanÄ±, kullanÄ±cÄ±lara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkanlarÄ±nÄ± saÄŸlama olanaÄŸÄ± verecek.

Proje ile yayalarÄ±n rahat ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanacak. Manzara noktasÄ±, tescilli Baruthane binalarÄ±, Ã§evre duvarlarÄ± ve HÃ¼nkar KÃ¶ÅŸkÃ¼ ile birlikte parkÄ±n akÄ±lda kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'un korunan yeÅŸil alanlarÄ±ndan biri olmasÄ± saÄŸlanacak. Projenin tamamlanmasÄ±yla deÄŸiÅŸik yaÅŸlarda ve sosyal yapÄ±da kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir araya gelebildiÄŸi, kaynaÅŸmaya imkan veren ve iletiÅŸim kurmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran yaÅŸam alanÄ± oluÅŸacak.

Â

Â

Projede kapsamÄ±nda; 560 metrekare meydan alanÄ±, 3 bin 449 metrekarelik yÃ¼rÃ¼me yollarÄ± ve parkÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n spor faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi iki metre geniÅŸliÄŸinde bin 376 metrekarelik koÅŸu yolu olacak. AyrÄ±ca, 3-6 yaÅŸ grubu iÃ§in 335 metrekare, 6-15 yaÅŸ grubu iÃ§in 335 metrekarelik iki adet Ã§ocuk oyun parkÄ±, toplam 175 metrekarelik Ã¼Ã§ adet fitness alanÄ± yapÄ±lacak.

Â

VatandaÅŸlarÄ±n park iÃ§erisinde dinlenirken yiyecek ve iÃ§ecek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± saÄŸlayabileceÄŸi Ã¼Ã§ adet kafeterya yapÄ±lacak. AyrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n parka kolay ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde ulaÅŸÄ±m saÄŸlamasÄ± iÃ§in 80 ve 94 araÃ§lÄ±k iki adet otopark yapÄ±lacak. Proje alanÄ±nda vatandaÅŸlar iÃ§in mescit, kaykay pisti ve sosyal donatÄ±lar da yapÄ±lacak. Proje kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n denizle buluÅŸabileceÄŸi 5 bin 313 metrekarelik kumsalda yapÄ±lacak.

Â

Â

Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Â