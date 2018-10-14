Merakla bekleniyordu... Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
DHA
14.10.2018 - 10:36, Son GÃ¼ncelleme:

Merakla bekleniyordu... ÇalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

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Merakla bekleniyordu... ÇalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

MÃœLKÄ°YETÄ° Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (TOKÄ°) ait olan Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y AtakÃ¶y'de 564 ada 160 parselde bulunan tarihi Baruthane arazisinde Millet BahÃ§esi yapÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

AtakÃ¶y sahilindeki tek yeÅŸil alan olan, PadiÅŸahlarÄ±n kahve iÃ§tiÄŸi tarihi Baruthane Kulesinin de iÃ§inde bulunduÄŸu 60 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi Ã¼zerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKÄ°, Baruthane arazisini, gÃ¼nÃ¼birlik turizm ve rekreasyon alanÄ± olarak ilan etti.

BakÄ±rkÃ¶y AtakÃ¶yâ€™de Baruthane olarak bilinen tarihi alan iÃ§in 1991 yÄ±lÄ±nda verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alÄ±nan imar izniyle mevcut yapÄ±laÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildi. Tarihi Baruthane binalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu alan, 2010 yÄ±lÄ±nda imar izniyle ihale edildi.

Tarihi arazi Ã¼zerindeki inÅŸaat planÄ± iptal eden TOKÄ°, araziyi Millet BahÃ§esi yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine 25 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±. TOKÄ° ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi arasÄ±nda imzalanan protokolle Millet BahÃ§esi olarak yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan araziye iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

Eski Ä°stanbul'un en bilinen ve en gÃ¶zde plajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± arazi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla devam ediyor. Arazi Ã¼zerinde bulunan kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klar da aslÄ±na uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kÄ±sÄ±m ise rekreasyon alanÄ± olarak deÄŸerlendirilecek.

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Merakla bekleniyordu... Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

Proje alanÄ±nda ayrÄ±ca, vatandaÅŸlarÄ±n sosyal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapÄ±lacak. AyrÄ±ca, Millet BahÃ§esi dÄ±ÅŸÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 3 kilometrelik sahil de vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ± bir alan olacak.

Ä°stanbul AtakÃ¶y Millet BahÃ§esi projesinin tamamlanmasÄ±yla Ä°stanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeÅŸille buluÅŸacak.

Baruthane Millet BahÃ§esi projesiyle gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan ender OsmanlÄ± Baruthane yapÄ±larÄ±ndan birisi olan ve 1. Derece koruma grubunda bulunan Baruthane binalarÄ± ayakta kalan Ã§evre duvarlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan ancak atÄ±l halde bulunan alanlar da Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n yeÅŸil alan ihtiyacÄ±na hizmet edecek. Park alanÄ±, kullanÄ±cÄ±lara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkanlarÄ±nÄ± saÄŸlama olanaÄŸÄ± verecek.

Proje ile yayalarÄ±n rahat ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanacak. Manzara noktasÄ±, tescilli Baruthane binalarÄ±, Ã§evre duvarlarÄ± ve HÃ¼nkar KÃ¶ÅŸkÃ¼ ile birlikte parkÄ±n akÄ±lda kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'un korunan yeÅŸil alanlarÄ±ndan biri olmasÄ± saÄŸlanacak. Projenin tamamlanmasÄ±yla deÄŸiÅŸik yaÅŸlarda ve sosyal yapÄ±da kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir araya gelebildiÄŸi, kaynaÅŸmaya imkan veren ve iletiÅŸim kurmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran yaÅŸam alanÄ± oluÅŸacak.

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Merakla bekleniyordu... Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

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Projede kapsamÄ±nda; 560 metrekare meydan alanÄ±, 3 bin 449 metrekarelik yÃ¼rÃ¼me yollarÄ± ve parkÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n spor faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi iki metre geniÅŸliÄŸinde bin 376 metrekarelik koÅŸu yolu olacak. AyrÄ±ca, 3-6 yaÅŸ grubu iÃ§in 335 metrekare, 6-15 yaÅŸ grubu iÃ§in 335 metrekarelik iki adet Ã§ocuk oyun parkÄ±, toplam 175 metrekarelik Ã¼Ã§ adet fitness alanÄ± yapÄ±lacak.

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VatandaÅŸlarÄ±n park iÃ§erisinde dinlenirken yiyecek ve iÃ§ecek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± saÄŸlayabileceÄŸi Ã¼Ã§ adet kafeterya yapÄ±lacak. AyrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n parka kolay ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde ulaÅŸÄ±m saÄŸlamasÄ± iÃ§in 80 ve 94 araÃ§lÄ±k iki adet otopark yapÄ±lacak. Proje alanÄ±nda vatandaÅŸlar iÃ§in mescit, kaykay pisti ve sosyal donatÄ±lar da yapÄ±lacak. Proje kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n denizle buluÅŸabileceÄŸi 5 bin 313 metrekarelik kumsalda yapÄ±lacak.

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Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
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