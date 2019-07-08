TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ paraları ne zaman iade edilecek?
TOKİ kura sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. Toplam 50 bin sosyal konut için Türkiye genelinde birçok ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiren TOKİ, sonuçları resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek ve kura sonuçları nasıl öğrenilecek sorularının cevabı
TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını girerek bu işlemi kolay bir şekilde tamamlayabilecek. TOKİ kura sonuçları çerçevesinde ismi çıkmayan kişiler ise yatırdıkları başvuru ücretini geri alabilecek.
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TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.
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