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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.07.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ paraları ne zaman iade edilecek?

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TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ paraları ne zaman iade edilecek?

TOKİ kura sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. Toplam 50 bin sosyal konut için Türkiye genelinde birçok ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiren TOKİ, sonuçları resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek ve kura sonuçları nasıl öğrenilecek sorularının cevabı

TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını girerek bu işlemi kolay bir şekilde tamamlayabilecek. TOKİ kura sonuçları çerçevesinde ismi çıkmayan kişiler ise yatırdıkları başvuru ücretini geri alabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.

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