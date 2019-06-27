TOKİ kura sonuçları ardından kazananlar duyuruldu - TOKİ kura sonuç sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlayan TOKİ'nin toplu konut projelerinin İstanbul’daki ilk kura çekilişi dün gerçekleşti. TOKİ’nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda inşa edeceği 2+1 2.338 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kazananlar listesi TOKİ’nin kura sonuç sorgulaması üzerinden görüntülenebiliyor.
İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için gerçekleşti. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-Haziran 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı. 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA
Talep Toplama Projelerinin Kura Sonuçları duyurular sayfasında yayınlanmaktadır.
https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresimden hak sahibi kimlik no bilgisini girerek sorgulama yapabilirsiniz.
636 BİN BAŞVURU YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, "Yatay mimari ile yükselen Türkiye" sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız" dediğini hatırlatan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gecemizi gündüzümüze katarak il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla, yatay mimari esaslı, özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.
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