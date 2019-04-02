TOKİ kura çekilişi ne zaman? O kategorilerde başvurular devam ediyor
TOKİ başvuruları için genel müracaat süreci sona ererken gözler kura çekilişi aşamasına çevrildi. 4 farklı kategoride başvuruları kabul eden TOKİ, genel başvuruları 22 Mart'ta tamamlamış, emekliler, şehit aileleri ve engelli vatandaşlar için müracaat sürecini erişime açmıştı. Peki, TOKİ, kura çekilişi ve sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ kura çekilişi için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. On binlerce kişinin başvuru işlemlerini gerçekleştirdiği TOKİ'nin kura çekilişi için geri sayım başladı. Peki, başvuruları devam eden TOKİ'nin kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti.
Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erecek.
Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, 19 Nisan sonrasına denk gelecek kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.
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