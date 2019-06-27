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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.06.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

TOKİ kura çekilişi devam ediyor: Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi canlı yayını saat kaçta?

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TOKİ kura çekilişi devam ediyor: Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi canlı yayını saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kura törenleri başladı. İlk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapıldı. 26 Haziran Çarşamba günü başlayan TOKİ kura çekilişi bugün de devam ediyor. Peki, Başakşehir Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 4 bin 467 sosyal konut projesinin ilk kura töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla Yeni Kapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Çekiliş sonucunda 2+1 nitelikli 2 bin 338 konut hak sahibini ulaştı. 2+1 konuta toplam 89 bin 476 başvuru oldu. 2+1 konutların, 39'u şehit ailesi ve gazilere, 117'si engelli vatandaşlara, 585'i emekli vatandaşlara, bin 597'si de diğer vatandaşlara ayrıldı. 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası ise 27 Haziran Perşembe günü yani bugün çekilecek. Peki, Başakşehir Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi saat kaçta?

Başakşehir Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi 27 Haziran saat 10.00'da başlayacak. Kura törenleri TOKİ’nin resmi Twitter ve Facebook sayfasından canlı olarak takip ediliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019
Silivri Alipaşa: 28 Haziran
Tuzla: 1 Temmuz
Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz
Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

19 AĞUSTOS'TA BİTECEK

Çekilişin ilk ayağına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi değerli kılan o şehirlerin oturanlarıdır. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız, kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak" dedi.

Son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaşıldığını ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin nitelikli barınma ihtiyacını karşılandığını hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut da, "50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapsamındaki projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 18 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos itibariyle kura çekim işlemleri bitirilmiş olacak" diye konuştu.

 

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