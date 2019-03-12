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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

TOKİ konut başvurusu için katılım şartları neler? Hangi şehirlerde yapılıyor?

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TOKİ konut başvurusu için katılım şartları neler? Hangi şehirlerde yapılıyor?

TOKİ'nin sosyal konut projesi için inşa edeceği 50 bin ev için başvuru işlemleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresinin belirlediği bankalar üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular, 67 il için kabul edilecek. Önceliğin gaziler, şehit yakınları olacağı TOKİ konut başvuru işlemlerinde, inşa edilecek olan evlerin yüzde 64'ü alt gelir grubuna hitap edecek. Peki, TOKİ başvurusu hangi şehirler için yapılabilecek? İşte, 50 bin sosyal konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı o detaylar

TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 konutlar için aldığı konut başvurusu, ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüzde 10-12 arasında değişen peşinatlar ve 388 liradan başlayan taksitlerle geri ödeme imkanı bulunan TOKİ sosyal konutları için başvuruları 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilen detaylar

TOKİ KONUT BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELER?

İllere göre detaylı başvuru belgelerini yayımlayan TOKİ, 240 aya kadar vadelendirme imkanı tanıdığı sosyal konutlar için bankalar aracılığıyla başvuruları kabul ediyor. Bazı kriterleri duyuran TOKİ, bu şartları taşıyan kişilerin başvurularını kabul edecek;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,
2+1 konutlar için 25 yaşını,
3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.
2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

BAŞVURULAR HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,
3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak,vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

HANGİ İLLERDE İNŞA EDİLECEK?

Talep toplama işleminin 67 ilde yapılacağını duyuran TOKİ, bu iller hakkında detaylı bilgileri kendi internet sitesi üzerinden duyurdu. Hangi illerde başvuru yapılacağını ve koşulları görmek için aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.

PROJELERİN HANGİ İLLERDE OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KONUTLAR KAÇ METREKARE OLACAK?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

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