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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.04.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

TOKİ Kayaşehir'e 1 haftada 8 bin başvuru

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TOKİ Kayaşehir'e 1 haftada 8 bin başvuru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konuta bir hafta içinde 8 bin başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehirde orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade ederek, İstanbul Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor açıklamasında bulundu.

İstanbul Kayaşehir’deÿ konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisana kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisanda yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" diye konuştu.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE YATAY MİMARİ

2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleri ve yeni üretim modellerini hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Turan, Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktalarımız olarak belirledik. Tüm yeni projelerimizi bu temel bakış doğrultusunda şekillendirdik. Kayaşehir projemiz de yatay mimariyi ve mahalle kültürünü yansıtıyor. Vatandaşlarımız özledikleri mahalle kültürüne projemiz kavuşacak”dedi.

"KONUTLAR 160 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa sunulan 605 konutun 160 bin TLden başladığını belirten Turan, Konutlarımızın taksitleri 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Konutlarımız görmek isteyen vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek tanıtım ofisimizden bizden bilgi alabilirler" diye konuştu.

"KONUT SAHİBİ OLMAMA ŞARTI VAR"

TOKİnin bütün sosyal konut başvuru şartlarının bu projede de geçerli olduğunu anlatan Turan,ÿ"Burası bir sosyal konut projesidir ama orta gelir grubuna hitap eder. Ancak yine de konut sahibi olmama şartımız var. Diğer şartlarımız ise Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve İstanbulda en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdirÿdedi.

25 NİSANDA KURALAR ÇEKİLECEK

Konutlar için 25 Nisanda kura çekilişinin yapılacağını vurgulayan Turan, Vatandaşlarımız konut sahibi olduklarında 2 yıl bu konutları satamaz devredemezler. ÿÇünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır"ÿifadelerini kullandı.

Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayısta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti.

 

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