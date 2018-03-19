TOKİ, Kayaşehir'de satışa başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir'de ürettiği 605 konutun satışı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, satışı başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

Yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen konutların kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıklayan Turan, "Vatandaşlarımız en düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini ifade eden Turan, başvuruların, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç kategoride alınacağını kaydetti. Turan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Nisan 2016'dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir."

BAŞVURU VE KURALAR NİSAN'DA

Başvuru şartlarını sağlayan kişiler, başvurularını 2-11 Nisan tarihlerinde Halk Bankasının İstanbul'daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak yapabilecek.

Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat bedeli ve 144 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilecek. Konutların satış bedelleri 160 bin, taksitleri ise aylık 677 liradan başlıyor.

Konut kuraları 25 Nisan'da noter huzurunda çekilecek. Başvuru koşullarının ayrıntılarına, TOKİ'nin internet adresi ile Halk Bankasının İstanbul'daki tüm şubelerinden ulaşılabilecek.