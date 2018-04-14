TOKİ Kayaşehir'de 300 konuta 3 bin talep

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunulan 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvurunun geldiğini belirterek, "Bu talep, 'sektörde kriz var' diyenlere en iyi cevap." değerlendirmesinde bulundu.



Turan, yaptığı yazılı açıklamada, konut satışların azaldığı bir ortamda vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını vurguladı.

Gösterilen yoğun ilginin sektör için yol gösterici bir durum olduğuna dikkati çeken Ergün Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldi. Bu talep, 'sektörde kriz var' diyenlere en iyi cevap." ifadesini kullandı.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor." açıklamasında bulundu.

Turan, gelen yoğun talebin, ekonomik büyümenin ve ekonomiye olan güveninin göstergesi olduğunu da ifade etti.

KONUTLAR MİNİMUM MALİYET İLE BÜTÇELENDİRİLDİ

Başvuruları tamamlanan 605 konutun 1 1'den 4 1'e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Ergün Turan, 1 1 dairelere 1403, 2 1 dairelere 10 bin 211, 3 1 dairelere 4 bin 77 ve 4 1 dairelere 555 başvurunun yapıldığını aktardı.

Turan, 25 Nisan'da yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 2 Mayıs'ta ödenmeye başlayacağını kaydetti.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Turan, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur."

"MİLLETİMİZİN SEVİNCİNDEN GÜÇ ALIYORUZ"

Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşların sevincine kura çekimlerinde şahitlik ettiklerini belirten Ergün Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TOKİ ekipleri olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz. Milletimizin sevinci, en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Milletimize iyilik üreten bir kurum olarak 2018'de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermeye devam ediyoruz. Büyük yatırımların etkisiyle aktif bir süreç yaşayan sektörümüzde, alt ve orta gelir grubundakilere dönük yaklaşık 822 bine ulaşan konut üretimimizle idaremiz sektöre öncülük eden çizgisini koruyor. İdare olarak 2018 yılında da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 60-65 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz."

YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ

Şehirleri 2023 Türkiyesine hazırladıklarını vurgulayan Turan, şu açıklamayı yaptı:

"2023'e giden yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri de başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm projelerimizde dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için TOKİ olarak artık sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyan projeler üretiyoruz. Temel üretim disiplinlerimizin bir diğeri ise 'Mutlak Kalite' yaklaşımıdır. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi, idaremizin öncelik sıralamasında birinci sıradadır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz."

Kayaşehir'de başvuruları tamamlanan projenin de yatay mimari ile inşa edilip mahalle kültürünü barındıracağını belirten Ergün Turan, proje içerisinde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçların yer alacağını da kaydetti.



