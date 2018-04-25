TOKİ Kayaşehir kurası bugün

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.04.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

TOKİ Kayaşehir kurası bugün

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TOKİ Kayaşehir kurası bugün

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası bugün çekilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti.

rta gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde bugün saat 10.00’da başlayacağını belirtti. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur” ifadesini kullandı.

SOSYAL KONUT ÜRETTİK

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, “Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu

MAHALLE KONSEPTİNE DEVAM

TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Ergün Turan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Semt dokusunun hayat bulduğu ‘mahalle konsepti’ ile de üretimler hayata geçiriyoruz” dedi.

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