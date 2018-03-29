TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak? 605 konut satılıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
29.03.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak? 605 konut satılıyor

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TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak? 605 konut satılıyor

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, bu projeye dahil olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 2-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TOKİ Kayaşehir başvuru ekranı ile 605 konut, sahibini bulacak. Peki, TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak? İşte merakla araştırılan TOKİ Kayaşehir başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, 605 konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 konseptten oluşan daireler, 160 bin ve 600 bin lira arasında değişecek. İşte TOKİ Kayaşehir başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler

5 BİN LİRA PEŞİNAT İLE BAŞVURULAR ALINIYOR

2 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik proje. TOKİ’nin son 4 yılda uygulamaya çalıştığı yatay mimari konseptiyle inşa edilen mahalle dokusunu hayata geçiren proje. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireli konutlarından oluşuyor. Vatandaşlarımız Halk Bankası’na 5 bin lira peşinat yatırarak müracaat edebilecekler. 25 Nisan günü noter huzurunda kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Dairelerimiz 160 bin liradan başlayarak 4+1 en büyük dairemiz 600 bin liraya çıkıyor. Konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 liradan başlayacak" dedi.

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak 605 konut satılıyor

’MAHALLE KONSEPTİ’ İLE GELİŞTİRİLDİ

 605 konutluk projenin ’mahalle konsepti’ ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. İçerisinde çarşısı, meydanı,camisi, okulu var. Hem yetişkinler hem de çocuklar için spor alanları ve park alanları, bir de sosyal tesisleri var. Satış ofisi kurduk; vatandaşlarımız hem gelip bilgi alabilir hem de örnek daireyi gezebilir. Talep sayıdan çok fazla olacaktır." 

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak 605 konut satılıyor

TOKİ DARGELİRLİ VATANDAŞA SİLİVRİ’DE KONUT İNŞA EDECEK

"Bu yıl içerisinde dargelirli vatandaşlarımız için Silivri’de 28 Mart’ta ihalesini yapıyoruz" diyen Turan, "Bin 400 adet konut inşaatına başlıyoruz. Bu konutların kura çekilişlerini eylül, ekim gibi yapacağız. Yine Kayabaşı ve Hoşdere bölgesinde bin 500’e yakın konutun da bu yıl içerisinde kura çekilişini yapacağız" dedi.

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak 605 konut satılıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir diye konuştu.

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak 605 konut satılıyor

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak 605 konut satılıyor

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