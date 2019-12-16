TOKİ’nin 81 ilde yapacağı‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yurt genelinde "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni uygulayacağı yerler açıklandı. Listede başta İstanbul olmak üzere pek çok il bulunuyor. TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?



Sosyal konut hamlesinde en büyük payı İstanbul alacak. İstanbul ilçelerinde 10 bin sosyal konut inşa edilecek. Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olarak belirlendi.



İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.