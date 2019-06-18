Sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları, başvuruda bulunan 318 bin kişinin yakından takip edeceği süreç olacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı TOKİ İstanbul kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler...
TOKİ İstanbul kura çekilişi için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Megakent'te yaşayan yüz binlerce kişinin merakla beklediği konular arasında yer alan TOKİ İstanbul kura çekilişi, kurumun belirlediği tarih aralığında noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında TOKİ'den yapılan açıklamalar
TOKİ'NİN İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.
İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.
SÖZLEŞME İMZALANIRKEN NELER YAPMAK GEREKECEK?
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),
2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge
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