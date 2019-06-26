TOKİ İstanbul Kayaşehir kura çekilişi canlı yayını noter huzurunda başladı
Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul Kayaşehir için TOKİ kura çekilişi canlı yayında başladı. 26 Haziran tarihinde 2 bin 129 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ İstanbul Kayaşehir kura çekilişi sonrası diğer çekilişler pazartesi günü itibariyle devam edecek. İşte, İstanbul kura çekilişi için canlı yayın ekranı ve detaylı bilgiler
İstanbul özelinde 6 bin 300 konut için 318 bin kişinin başvurduğu TOKİ kura çekilişinin ilk ayağı, 26 Haziran Çarşamba günü canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. Fatih’te bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde noter huzurunda başlayan TOKİ kura çekilişi, ilk etapta Başakşehir Kayabaşı’nda bulunan 2 bin 338 adet 2+1 konut için yapılacak.
3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kura çekilişi ise 27 Haziran Perşembe günü yapılacak. Konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrılacak.
Kura çekilişleri canlı yayın ile TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.
50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 2.338 konut kura töreni başladı #CANLI https://t.co/94cYBjXx2V— TOKİ (@Toki_Kurumsal) 26 Haziran 2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından notlar;
* Yeni konutları vatandaşlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehirlerimizi değerli kılan o şehirlerin oturanlarıdır. Ecdadımızın yadigarı bu inançla medeniyetimizi geleceğe uzandıracak şehirler için çalışmalar ve projeler yapıyoruz. Bugün 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. Aynı heyecanı bizler de yaşıyoruz. İmar barışı süremiz dolmuştu, 15 Haziran'da. Ödeme süremiz 30 Haziran'da doluyor. İmar barışından 10 milyon vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımız faydalansın diye Ziraat Bankamız hafta sonu da açık olsun. Vatandaşlarımız imar barışı ödemelerini böylelikle yapabilecek. Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip, vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak.
İSTANBUL ÇEKİLİŞLERİ 2 TEMMUZ TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK
TOKİ’nin İstanbul çekilişleri, 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri aralığında tamamlanacak.
27 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da Başakşehir Kayabaşı için 2 bin 129 konut çekilişi Fatih’te bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde,
28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Silivri için 685 konut çekilişi, Başakşehir’de bulunan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde,
01 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da Tuzla için 500 konut çekilişi, Ümraniye’de bulunan Haldun Alağaş Spor Komplekesi’nde,
02 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Başakşehir Ayazma Hoşdere için 668 konut çekilişi, Başakşehir’de bulunan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Çekilişlerin tamamı canlı yayın ile takip edilebilecek.
TOKİ BU YIL 15 BİN KONUT SATTI
TOKİ, bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi. Bu yıl 20 bin 670 konutu vatandaşlara teslim eden idare tarafından 10 bine yakın konutun da ihalesi yapıldı.
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