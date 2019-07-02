TOKİ İstanbul Başakşehir canlı kura çekilişi! TOKİ kura çekilişinde son gün!
TOKİ İstanbul kura çekilişi Başakşehir Ayazma Hoşdere etabı ile devam ediyor. Toplam 648 konutun sahibini bulacağı Başakşehir kura çekilişi, canlı yayın ile izlenebilecek. Peki, 30 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi canlı yayında nasıl izlenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. Toplam 648 konutun sahibini bulacağı kura çekilişi, Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. İşte, TOKİ İstanbul Başakşehir kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği sosyal konutlardan sonuncusunun çekilişi, Başakşehir'de gerçekleşecek. Saat 10.00 itibariyle noter huzurunda nihayete erdirilecek olan kura sonuçları, canlı olarak izlenebilecek.
KURA CANLI YAYINI BİRAZDAN BURADA OLACAK
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