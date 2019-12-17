TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır?

TOKİ hane halkı geliri, imzalanacak olan sözleşmenin önemli maddelerinden birisi olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. TOKİ'nin sözleşmesinde;

"Aylık hane halkı gelirimin en fazla net 5.500.-TL olduğunu (İstanbul İli için 6.000 TL), (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere hane halkı aylık net gelirinin toplamı) talep, beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. " ifadelerinde yer alan bu kriter dolayısıyla araştırılan TOKİ hane halkı geliri, başvuru sahibi ve eşinin gelirini kıstas alıyor.

HANE HALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?

Hane halkı geliri, kanıtlayan gelir belgeleri;

Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgelerinden oluşmaktadır.