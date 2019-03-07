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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.03.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? 50 bin sosyal konut başvuru şartları

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TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? 50 bin sosyal konut başvuru şartları

TOKİ'nin inşa edeceği 50 bin sosyal konut için başvuru detayları belli oluyor. İstanbul için 6 bin 300 konutluk proje yapacak olan TOKİ, bu konutları Tuzla, Başakşehir ve Silivri'de inşa edecek. 2+1 sosyal konutlar için 116 bin liradan başlayacak olan fiyatlar, 3+1 evler için ise 170 bin lira olacak. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Türkiye genelinde 67 il içerisinden belirlenecek bölgelere konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutlar için aranan başvuru şartlarını yayımladı. 20 yıl vade ile satışı gerçekleştirilecek olan konutlar için taksit tutarları ise 2+1 için 388, 3+1 için ise 759 liradan başlayacak. Peki, TOKİ ev başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, sosyal konut sahibi olmak isteyenlerin edinmesi gereken bilgiler

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) başlattığı 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin başvuru detayları ve illere göre projeler belli oldu. Yatay mimariye sahip sosyal konutlar için talep toplanmaya başlanırken, başvurular 19 Nisan’a kadar devam edecek.

BAŞVURU ÜCRETİ 500 VE 1000 LİRA ARASI DEĞİŞECEK

Posta Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, 50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞECEK

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.

TOKİ’nin 50 bin konutluk sosyal konut hamlesinde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:

*Tuzla Aydınlı

*Başakşehir Ayazma

*Silivri Alipaşa

*Başakşehir Hoşdere

*Başakşehir Kayabaşı

2+1 EN AZ 116 BİN 400 LİRA

2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip olacak. Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira olacak. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 EN AZ 170 BİN 720 LİRA

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olacak. 3+1 konutların ﬁyatları 170 bin 720 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira olacak. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15yıl) olarak belirlendi.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan

* En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan

* Emekliler 25 Mart-5 Nisan

* Diğer başvurular 6-22 Mart

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

- TC vatandaşı olmak,

- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,

- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,

- Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)

- Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),

- 2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,

- Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

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