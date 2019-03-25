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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.03.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

TOKİ emeklilere ev hangi illerde? 2019 emeklilere TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

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TOKİ emeklilere ev hangi illerde? 2019 emeklilere TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Yoğun talep üzerine son başvurusu 22 Mart tarihinden 25 Mart tarihine ertelenen TOKİ konut başvuru süreci, 26 Mart itibariyle emeklilerin başvuruları ile devam edecek. Emekililere özel konut başvurusu kabul edecek olan TOKİ, aranan şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, TOKİ'nin emeklilere özel evleri hangi illerde yapılacak? İşte, emeklilerin TOKİ konut başvurusu hakkında bazı bilgiler

TOKİ'nin emeklilere hangi illerde ev inşa edeceğini araştıran vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. 26 Mart tarihinde başlayacak olan emeklilere TOKİ başvurusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, TOKİ'nin emeklilere ev başvurusu nereden yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Normal şartlar altında 25 Mart tarihinde başlayacak olan emeklilere TOKİ konut başvuruları, TOKİ'nin diğer başvuru sürecini uzatması dolayısıyla 26 Mart tarihine ertelendi. 

İnşa edilecek konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjana sahip olacak olan emekliler, fazla başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Vefat eden emeklilerin eşleri de, emekli olmasalar dahi bu başvuruları gerçekleştirebilecek. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları ise bu kapsamda yer almayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?

Türkiye Halk Bankası şubeleri üzerinden alınabilecek olan başvurularda emekli vatandaşlardan bazı belgeler talep edilecek.

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte; Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacak.

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” başvuru formu ile birlikte teslim edecek.

Başvuru belgesi, kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek. Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecek.

Başvuru ücreti ise 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası), 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) olarak talep edilecek.

EMEKLİLERE EV HANGİ İLLERDE İNŞA EDİLECEK?

TOKİ'nin emeklilere ev projeleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 55 farklı proje için başvurularını gerçekleştirebilecek olan emekliler, başvuruda bulunabilecekleri TOKİ projelerini aşağıdaki link üzerinden öğrenebilecek.

EMEKLİLERİN TOKİ PROJELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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