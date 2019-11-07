TOKİ dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dar gelirliye ev açıklamasının ardından TOKİ dar gelirliye ev başvurusu için araştırmalarına başlayan vatandaşlar, detayları internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki, TOKİ'nin dar gelirliye ev başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, dar gelirliye ev başvuru şartları ve Bakan Albayrak'ın açıklamaları hakkında bazı bilgiler
7 Kasım tarihli Samsun İş Dünyası ile Buluşma programı konuşmasında dar gelirliye konut imkanından bahseden Berat Albayrak, konuyla ilgili bazı detaylar verdi. Peki, TOKİ tarafından inşa edilecek dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır? İşte, Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar;
"Geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki indirimlerin müjdesini Malatya’da vermiştik. Bu hafta da özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir gurubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Bakanlarımızla görüştük, ilişkin kurumlarımızla görüştük, işin finansal altyapısı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. TOKİ’nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, şartlarını inşallah bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza detaylarını anlatacağız. Şükürler olsun, bu manada sosyal adalet notasında, sektörler, yan sektörler noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. İnşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde vereceğiz."
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?
Dar gelirliye ev başvurusu hakkında detaylar, kasım ayı içerisinde netlik kazanacak.
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