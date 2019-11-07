TOKİ dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır?
GeriEkonomi TOKİ dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
07.11.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

TOKİ dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dar gelirliye ev açıklamasının ardından TOKİ dar gelirliye ev başvurusu için araştırmalarına başlayan vatandaşlar, detayları internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki, TOKİ'nin dar gelirliye ev başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, dar gelirliye ev başvuru şartları ve Bakan Albayrak'ın açıklamaları hakkında bazı bilgiler

7 Kasım tarihli Samsun İş Dünyası ile Buluşma programı konuşmasında dar gelirliye konut imkanından bahseden Berat Albayrak, konuyla ilgili bazı detaylar verdi. Peki, TOKİ tarafından inşa edilecek dar gelirliye ev başvurusu nasıl yapılır? İşte, Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar;

"Geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki indirimlerin müjdesini Malatya’da vermiştik. Bu hafta da özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir gurubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Bakanlarımızla görüştük, ilişkin kurumlarımızla görüştük, işin finansal altyapısı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. TOKİ’nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, şartlarını inşallah bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza detaylarını anlatacağız. Şükürler olsun, bu manada sosyal adalet notasında, sektörler, yan sektörler noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. İnşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde vereceğiz."

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Dar gelirliye ev başvurusu hakkında detaylar, kasım ayı içerisinde netlik kazanacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle