TOKİ kura çekilişi canlı izleme imkanı ile başladı! TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları
TOKİ İstanbul kura sonuçları birçok vatandaş tarafından canlı yayın ile takip ediliyor. Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuruda bulunduğu TOKİ kura çekilişi için sonuçlar, noter huzurunda yapılan çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. 110 ila 128 metrekare arasında değişiklik gösteren TOKİ 3+1 daireler, bugün sahiplerini bulacak. İşte, TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları ve detaylı bilgiler
TOKİ kura çekilişi canlı yayını ile 2 bin 338 konutun sahibi daha belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek. Peki, TOKİ canlı yayını ve kura çekilişi nasıl izlenebilecek? İşte, başvuru numarası ve merak edilen diğer detaylar
TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekilişi canlı yayın ile erişime açıldı. 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan TOKİ İstanbul çekilişinin ikinci ayağı bugün tamamlanacak. TOKİ kura ve başvuru numarasını bilen kişiler yayın esnasında isimlerini daha yakından takip edebilecek. İşte, TOKİ canlı yayın ekranı ve çekiliş sonuçları bilgisi
TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
SOSYAL KONUTLAR YATAY MİMARİ OLACAK
İnşa edilecek olan konutlar en fazla 4-5 katlı olacak, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacak.
2 BİN 338 2+1 KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLDU
Toplam 2 bin 338 2+1 konut, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla sahibini buldu. Murat Kurum çekiliş esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak"
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BAŞVURU VE KURA NUMARASI NEDİR?
TOKİ'nin başvuru aşamasında banka dekontu ile birlikte verdiği başvuru numarası, çekiliş esnasında takibi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Başvuru kura numaranızı dekontunuzun üzerinde yer alan bilgiler dahilinde edinebilirsiniz.
İNŞA EDİLEN KONUTLAR KAÇ METREKARE OLACAK?
2+1 olarak inşa edilen konutlar 75 ve 85 metrekarelik olacak. İşte, daireler hakkında bazı bilgiler;
-Fiyatı: 116 bin 400 lira.
-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.
-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.
110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların durumu;
-Fiyatı:170 bin 720 liradan
-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan
-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.
BAŞVURAN KİŞİLERDE HANGİ ŞARTLAR ARANDI?
- TC vatandaşı olmak,
- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmek,
- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,
- Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)
- Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),
- 2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartlarını taşıyan vatandaşlar başvuru işlemini gerçekleştirebildi.
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