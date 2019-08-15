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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘TOKİ bir süre yurtdışında çalışsın’

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘TOKİ bir süre yurtdışında çalışsın’

Konut sektörü için TOKİ’ye “Bir süre Türkiye’de ev yapma” çağrısı geldi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Bunun süresi birkaç yıl olabilir, TOKİ yurtdışındaki işlere yoğunlaşsın, hatta aldığı işleri Türkiye’de yeterliliği olan firmalarla birlikte yapsın. Zaten sektör zorda, ihtiyaç da yok. Burada birkaç yıl yeni konut projesi yapılmayabilir” dedi.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Baran, geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la bir toplantı yaptıklarını ve gündeme getirdikleri taleplere çok olumlu yaklaşımlar aldıklarını belirtti. Bunların arasında medikal sektöründe olan firmalara ödeme yapılmasının da bulunduğunu kaydeden Baran, “Medikal sektöründeki arkadaşlar 8-10 aydır ödemelerini alamıyorlardı. Ancak verilen talimatla, bir milyar liralık bir ödemeyi aldılar. Bu sektörü çok rahatlatan bir karar oldu ve biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

SERMAYELERE BAKILSIN

Ticari hayatta sıkıntı olmaması için firmalara iş verilirken sermayelerine bakılması gerektiğini de kaydeden Baran, “100 bin liralık sermayeyle 1 milyonluk işe giremezsiniz. Bu işin bir sınırının, bir kuralının olması gerekiyor. İstediği gibi çek yazıyorlar, sonra tüm sisteme olan güven sarsılıyor” dedi. Sürekli olan yapılandırmaların da ticari hayatta sıkıntıya neden olduğunu söyleyen Baran şunları söyledi: “Borcunu ödeyenle, ödemeyen arasında haksız rekabet oluşuyor. Kayıt dışılıkta da sıkıntı olduğunu görüyoruz.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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