‘TOKİ bir süre yurtdışında çalışsın’
Konut sektörü için TOKİ’ye “Bir süre Türkiye’de ev yapma” çağrısı geldi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Bunun süresi birkaç yıl olabilir, TOKİ yurtdışındaki işlere yoğunlaşsın, hatta aldığı işleri Türkiye’de yeterliliği olan firmalarla birlikte yapsın. Zaten sektör zorda, ihtiyaç da yok. Burada birkaç yıl yeni konut projesi yapılmayabilir” dedi.
Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Baran, geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la bir toplantı yaptıklarını ve gündeme getirdikleri taleplere çok olumlu yaklaşımlar aldıklarını belirtti. Bunların arasında medikal sektöründe olan firmalara ödeme yapılmasının da bulunduğunu kaydeden Baran, “Medikal sektöründeki arkadaşlar 8-10 aydır ödemelerini alamıyorlardı. Ancak verilen talimatla, bir milyar liralık bir ödemeyi aldılar. Bu sektörü çok rahatlatan bir karar oldu ve biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
SERMAYELERE BAKILSIN
Ticari hayatta sıkıntı olmaması için firmalara iş verilirken sermayelerine bakılması gerektiğini de kaydeden Baran, “100 bin liralık sermayeyle 1 milyonluk işe giremezsiniz. Bu işin bir sınırının, bir kuralının olması gerekiyor. İstediği gibi çek yazıyorlar, sonra tüm sisteme olan güven sarsılıyor” dedi. Sürekli olan yapılandırmaların da ticari hayatta sıkıntıya neden olduğunu söyleyen Baran şunları söyledi: “Borcunu ödeyenle, ödemeyen arasında haksız rekabet oluşuyor. Kayıt dışılıkta da sıkıntı olduğunu görüyoruz.”
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