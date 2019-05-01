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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

TOKİ Ankara'nın kura çekimi tarihini açıkladı – Peki İstanbul kura çekimi ne zaman?

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TOKİ Ankara'nın kura çekimi tarihini açıkladı – Peki İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ başvuru sürecini tamamlanması ardından kura heyecanı başladı. Ayazma, Kayaşehir, Tuzla konutları için başvuruda bulunan vatandaşlar, merakla TOKİ’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi ne zaman yapılacak?

Toplamda 67 ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci sona erdi. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Pek, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA KURA TARİHİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekiliş tarihleri değişiklik gösteriyor. İstanbul için kura çekiliş tarihi belli olmadı ancak TOKİ Ankara için tarih verdi. 

Satış kura duyuruları listesinde yer alan bilgilere göre; Ankara Altındağ’daki 809 adet konut için kura çekimi 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

BAŞVURULAR FARKLI TARİHLERE BÖLÜNMÜŞTÜ

Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı..

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