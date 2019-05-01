TOKİ Ankara'nın kura çekimi tarihini açıkladı – Peki İstanbul kura çekimi ne zaman?
TOKİ başvuru sürecini tamamlanması ardından kura heyecanı başladı. Ayazma, Kayaşehir, Tuzla konutları için başvuruda bulunan vatandaşlar, merakla TOKİ’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi ne zaman yapılacak?
Toplamda 67 ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci sona erdi. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Pek, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
ANKARA KURA TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ kura çekiliş tarihleri değişiklik gösteriyor. İstanbul için kura çekiliş tarihi belli olmadı ancak TOKİ Ankara için tarih verdi.
Satış kura duyuruları listesinde yer alan bilgilere göre; Ankara Altındağ’daki 809 adet konut için kura çekimi 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.
BAŞVURULAR FARKLI TARİHLERE BÖLÜNMÜŞTÜ
Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı..
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