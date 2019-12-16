TOKİ sosyal konut projeleri Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kuzeydoğu Anadolu'da bulunan Bayburt'ta da büyük bir bilgi gördü. Bayburt'ta ikamet eden vatandaşlar, merakla sosyal konutların ilçelerini araştırıyor. Peki, TOKİ Bayburt sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yurt genelinde "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni uygulayacağı yerler açıklandı. Listede sosyal konutların yapılacağı Bayburt ilçeleri de yer alıyor. Bayburt ilçelerinde toplam 300 sosyal konut inşa edilecek. Yeni sosyal konutların yapılacağı yer Bayburt merkez olarak belirlendi.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak

Aylık 849 lira taksitle 1,5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek.

Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.