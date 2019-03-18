TOKİ başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
TOKİ'nin sosyal konutlarına müracaatta bulunmak isteyenlerin merakla araştırdığı gerekli evraklar listesi, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde alt ve orta gelirli vatandaşlar için konut inşa eden TOKİ, bu başvurular için bazı evrakları talep ediyor. Peki, TOKİ başvurusu için talep edilen gerekli evraklar listesi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sosyal konut başvurusu için bazı evraklar talep eden TOKİ, bu evrakların listesini kurumun resmi internet sitesi üzerindne yayımladı. Peki, TOKİ başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;
Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.
Ayrıca,
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” temin edecektir.
Başvuru formu ise kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
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