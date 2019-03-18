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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.03.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

TOKİ başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

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TOKİ başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

TOKİ'nin sosyal konutlarına müracaatta bulunmak isteyenlerin merakla araştırdığı gerekli evraklar listesi, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde alt ve orta gelirli vatandaşlar için konut inşa eden TOKİ, bu başvurular için bazı evrakları talep ediyor. Peki, TOKİ başvurusu için talep edilen gerekli evraklar listesi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sosyal konut başvurusu için bazı evraklar talep eden TOKİ, bu evrakların listesini kurumun resmi internet sitesi üzerindne yayımladı. Peki, TOKİ başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;
Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Ayrıca,
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” temin edecektir.

Başvuru formu ise kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

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