TOKİ başvuru numarası sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kura çekilişi için canlı yayını sürüyor
Başvuru numarası ile TOKİ kura çekiliş sonuçları bilgisini edinebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. TOKİ kura başvuru sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından başvuru numarası ile görüntülenebilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi için başvuru numarası sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ canlı yayını ile kura sonuçları için takiplerini sürdüren yaklaşık 300 bin vatandaş, başvuru numarası ile kura sonuçlarını takip edebiliyor. TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları başvuru numarası ile ne zaman sorgulanabilecek? İşte, TOKİ canlı yayını ve kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sayfasından yayımlanacak. Kura sonuçlarınızı çekilişin tamamlanmasının ardından aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ'NİN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
TOKİ'nin kura çekilişi, tüm yurtta devam ediyor. İstanbul için 26 Temmuz tarihinde çekilişe başlayan TOKİ, 02 Temmuz tarihine kadara Silivri, Tuzla ve Başakşehir çekilişleri ile devam edecek.
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