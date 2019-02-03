TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”
GeriEkonomi TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
03.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOKİ Başkanı Bulut: “30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz”

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile en az bir millet bahçesi yapılması kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ’nin de bugün itibariyle 30 ilde 41 millet bahçesi uygulamasını hayata geçireceğini söyledi. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin şehirlere yeni bir değer katacağını belirten Ömer Bulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hayata geçecek millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlayacağız” dedi.

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını belirten Bulut, “Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak” ifadelerini kullandı.

Millet bahçeleriyle beraber millet kıraathanelerinin de projelendirildiğini ifade eden Bulut, “Özellikle gençlerimizin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortamın sunulacağı millet kıraathaneleri 24 saat hizmet verecek” açıklamasında bulundu.

ŞUBAT AYINDA 8 MİLLET BAHÇESİ İHALE EDİLECEK

Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında TOKİ tarafından yapılan Kayaşehir Millet Bahçesi’nin ilk etabının açıldığını belirten Bulut, “İdare olarak toplam 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesi yapıyoruz. Ocak ayında İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere üç millet bahçesinin ihalesini yaptık. Şubat ayında ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz” dedi.

Diyarbakır Dicle Vadisi'nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini aktaran Bulut, 10 millet bahçesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve 17’isinin de arazi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vatandaşların beklentisi doğrultusunda şehirlerde sadece binaların değil, sosyal donatı alanlarının, yeşil alanların ve mahalle kültürünün canlandırılması hedefi doğrultusunda insan odaklı bir bakış açısı getirdiklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Şehre dair gelen bu yeni bakış açışıyla planlama ve tasarım süreçlerinde tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimariyi esas alan projeler inşa ediyoruz. Şehirlerimizde, kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor