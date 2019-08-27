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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.08.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

TOKİ Ankara'da bugüne kadar 94 bin 994 konut inşa etti

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TOKİ Ankara'da bugüne kadar 94 bin 994 konut inşa etti

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara'da bugüne kadar 94 bin 994 konutun inşasına başladıklarını ve konutların 85 bin 979’unu tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sincan’da inşaatı tamamlanan ve devam eden projeler ile Kuzeykent ve Mamak projelerini inceledi. Bulut, incelemelerine Sincan Saraycık Mahallesi’nde inşaatı 3 bölgede 7 etap halinde devam eden Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi ile başladı. Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurduklarını ve onlarca konut projesi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bulut, “Sincan’da 3 bölgede 7 etaptan oluşan 5 bin 701 konutluk yeni bir yerleşim alanı inşa ediyoruz. İnşaatına başladığımız konutlarımızın bin 945’ini tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Diğer etaplarımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Saraycık projemiz içerisinde barındıracağı ticaret merkezleri, çarşıları, meydanları, parkları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza nitelikli sosyal çevre imkânı sunup kente yeni bir değer katacak” dedi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI “KUZEYKENT”

Sincan şantiyelerini inceledikten sonra Kuzeykent projesini inceleyen Bulut, teslim aşamasına gelen konutları da gezdi. Kuzeykent projesi ile yeni bir yaşam alanı oluştuğunu ifade eden Bulut, “Kuzeykent projesi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Ayrıca çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor” diye konuştu.

KuzeyKent projesinde yaklaşık 40 ile 50 bin nüfusun yaşayacağını aktaran Bulut, Kuzeykent konutlarında yaşamın başladığını ve açık satışla konut satışlarının devam ettiğini aktardı. Bulut, ayrıca vatandaşların satışta olan konutları gezebileceğini ve satış ofisindeki yetkililerden bilgi alabileceklerini söyledi.

MAMAK’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLA DEVAM EDİYOR

Son olarak Mamak’ta bulunun kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini inceleyen Bulut, “Afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak sürdürülebilir dönüşümü esas alan, sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile projeler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Ankara il genelinde TOKİ tarafından birçok kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğünü aktaran Bulut, "19 Mart 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un katılımıyla temelini attığımız 548 konutun yapımı bugün önemli bir aşamaya geldi. Konutlarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ’DEN BAŞKENT'E 94 BİN KONUT

TOKİ olarak Başkent'te bugüne kadar 94 bin 994 konutun inşasına başladıklarını söyleyen Bulut, “Bu konutlarımızın 85 bin 979’unu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Başkent'te ayrıca 7 hastane, 30 lise, 60 ilkokul, 5 kütüphane, 13 sağlık ocağı, 56 cami, 77 engelsiz yaşam binası, 22 spor salonu ve 61 ticaret merkezi inşa ettik” dedi. 

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