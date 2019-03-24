TOKİ 50 bin konut projesi için başvuru süresi uzatıldı
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 50 bin sosyal konut projesinin başvuru süresinde değişikliğe gitti. TOKİ’den yapılan açıklamada yoğun talep nedeniyle başvuru süresi uzatıldı. Peki, TOKİ konutlarına başvurabilmek için son gün ne zaman?
50 bin konut projesi için tarih aralığını revize eden TOKİ, resmi sayfası üzerinden duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda;
“Kampanya kapsamında 22 Mart 2019 tarihinde başvuru süreci dolan “diğer kategori” başvuruları yoğun talep nedeniyle bir gün daha uzatılarak, başvuru süresi bitiş tarihi 25 Mart 2019 olarak revize edilmiştir. Emekli kategorisi başvuru başlangıç tarihi de 26 Mart 2019 olarak revize edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.” İfadelerine yer verildi.
BAŞVURU TARİHLERİ REVİZE EDİLDİ
Buna göre 1. Kategori yani “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan - 2019 tarihleri arasında
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 26 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -25 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- TC vatandaşı olmak,
- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,
- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,
- Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)
- Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),
- 2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,
- Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.
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